ADS-TEC Energy GmbH vollzieht Zusammenschluss mit

European Sustainable Growth Acquisition Corp.



Unternehmen firmiert unter ADS-TEC Energy PLC und ist an der Nasdaq

unter dem Ticker "ADSE" gelistet



Nürtingen, Deutschland und New York, NY - 22. Dezember 2021 - ADS-TEC Energy GmbH ("ADS-TEC Energy" oder "das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von batteriegepufferter Ultra-Schnellladetechnologie, gab heute den Zusammenschluss mit der European Sustainable Growth Acquisition Corp. (NASDAQ: EUSG) ("EUSG") bekannt. EUSG ist eine börsennotierte Akquisitionszweckgesellschaft und konzentriert sich auf die Identifizierung wachstumsstarker, technologiebasierter Unternehmen, die grüne Technologien nutzen und ihren Sitz in Europa haben.

Der Zusammenschluss wurde von dem Board of Directors von EUSG und ADS-TEC Energy beschlossen und von den EUSG-Aktionären auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 21. Dezember 2021 genehmigt. Ungefähr 94 % der abgegebenen Stimmen befürworteten den Zusammenschluss, was ungefähr 67 % der zum Zeitpunkt der Abstimmung ausstehenden EUSG-Stammaktien entspricht. Das fusionierte Unternehmen trägt den Namen ADS-TEC Energy PLC. Seine Stammaktien und Optionsscheine werden ab dem 23. Dezember 2021 an der Nasdaq unter den Tickern "ADSE" bzw. "ADSEW" gehandelt.

"ADS-TEC Energy ist jetzt optimal aufgestellt, um unsere batteriegepufferten Technologieplattformen in Europa und den USA zu vermarkten", so Thomas Speidel, Gründer und CEO von ADS-TEC Energy. "Wir haben bereits Hunderte von batteriegepufferten ChargeBox-Plattformen ausgeliefert und bauen unsere Marktstellung zügig aus. Auf diese Weise können wir den ständig wachsenden Bedarf an ultraschnellen Lademöglichkeiten bedienen und dabei Ladegeschwindigkeiten bereitstellen, die in den bestehenden Netzen sonst nicht überall möglich wären."

"Wir freuen uns über die überwältigende Unterstützung durch unsere Aktionäre", sagte Lars Thunell, Vorsitzender von EUSG. "Die batteriegepufferten Technologieplattformen von ADS-TEC Energy sind ein echtes Novum der Branche. Sie ermöglichen ultraschnelle Ladegeschwindigkeiten, die in der Regel ohne kostspieligen Ausbau der Netzinfrastruktur erreicht werden können. Mit dem Abschluss dieser Transaktion kann das Unternehmen seine globale Expansion weiter beschleunigen und auf diese Weise einen wesentlichen Beitrag zur Elektrifizierung unserer Wirtschaft leisten."

Die Welt braucht jetzt konkrete, skalierbare Lösungen für den Klimawandel: Die batteriegepufferte Technologie von ADS-TEC Energy ermöglicht ein flächendeckend einsetzbares, ultraschnelles Laden (bis zu 320 Kilowatt) in bestehenden, leistungsbegrenzten Netzen, ohne kostspieligen Ausbau der Netzinfrastruktur. Dies ermöglicht die Einführung von ultraschnellen Ladevorgängen in bisher nicht oder schwer erschließbaren Regionen und Segmenten wie Stadtzentren, abgelegenen und ländlichen Gebieten. Auf diese Weise kann ein breiterer Zugang zum Laden von Elektrofahrzeugen geschaffen werden. Die Ladeplattformen für Elektrofahrzeuge von ADS-TEC Energy bieten Betreibern in Zukunft auch die Möglichkeit, diverse Einnahmequellen zu generieren, unter anderem durch Werbung, Netzdienste, Schwarmbetrieb und intelligentes dezentrales Energiemanagement. Darüber hinaus bieten die erfolgreich etablierten kommerziellen und industriellen Plattformen des Unternehmens individuell anpassbare Energiespeicherlösungen, die das Energiemanagement optimieren und eine Vielzahl von unterschiedlichen Netzdienstleistungen ermöglichen.

Führung

Das Board of Directors der ADS-TEC Energy PLC wird sich zusammensetzen aus

Prof. Dr. Kurt J. Lauk, Gründer und Präsident der Globe CP GmbH und langjähriger Erfahrung im Automobilsektor, Joseph Brancato, Vorsitzender von Gensler, Bazmi Husain, ehemaliger CTO von ABB, Salina Love, COO von Ophir Holdings und Thomas Speidel, CEO und Gründer von ADS-TEC Energy. Das Management-Team von ADS-TEC Energy wird von Gründer und CEO Thomas Speidel geleitet, welcher das fusionierte Unternehmen weiterhin leiten wird. Komplettiert wird das Management-Team von Hakan Konyar als CPO, John Neville als CSO, Dr. Thorsten Ochs als CTO und Robert Vogt als CFO.

Die Transaktion im Überblick



Die Pro-Forma-Marktkapitalisierung des fusionierten Unternehmens beträgt etwa 484 Millionen US-Dollar, einschließlich 152 Millionen US-Dollar aus EUSGs Private Investment in Public Equity ("PIPE") zu 10 US-Dollar pro Aktie, die am 21. Dezember 2021 abgeschlossen wurde. Ein wesentlicher Teil der Mittel aus der PIPE wird dazu verwendet, die Entwicklung der Ladeplattformen von ADS-TEC Energy zu beschleunigen und die Marktpräsenz des Unternehmens in den Vereinigten Staaten und Europa weiter auszubauen.

Berater



EarlyBirdCapital und ABN AMRO Securities (USA) LLC fungierten als Finanzberater für EUSG und Platzierungsagenten bei der PIPE. Carnegie Investment Bank fungierte als Verkaufsvertreter bei der PIPE. Raymond James fungierte als M&A-Berater für EUSG und als Platzierungsagent bei der PIPE. Das deutsche KPMG-Mitgliedsunternehmen fungierte als M&A-Berater für ADS-TEC Energy. Reed Smith LLP war federführender Rechtsberater der EUSG, Arthur Cox war Rechtsberater der EUSG in Irland, Maples Group war Rechtsberater der EUSG auf den Cayman Islands und CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, unterstützt durch Alston & Bird LLP, waren Rechtsberater der ADS-TEC Energy.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Börsengesetzes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zum geplanten Geschäft und Geschäftsmodell von ADS-TEC Energy PLC, zu den Märkten und Branchen, in denen ADS-TEC Energy PLC und ihre Tochtergesellschaften (zusammen die "ADSE Gruppe") tätig sein wollen, zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Kommerzialisierung und Aufnahme des Geschäfts der ADSE Gruppe und Benennung des Board of Directors und der Geschäftsführung der ADS-TEC Energy PLC.



Wenn hierin, einschließlich der in diesem Zusammenhang gemachten mündlichen Aussagen, die Worte "Ausblick," "glauben," "erwarten," "Potential," "weiterführen," "möglicherweise," "werden," "sollten," "könnten," "suchen," "ungefähr," "vorhersagen," "beabsichtigen," "planen," "schätzen," "vorwegnehmen," die Verneinung solcher Begriffe und andere ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, gleichwohl enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden Worte. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung in Bezug auf künftige Ereignisse und stützen sich auf derzeit verfügbare Informationen über das Ergebnis und den Zeitpunkt künftiger Ereignisse. ADS-TEC Energy PLC lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. ADS-TEC Energy PLC weist darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und viele außerhalb der Kontrolle von ADS-TEC Energy PLC liegen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem (1) Risiken im Zusammenhang mit der Einführung der Geschäfts- und Expansionsstrategie von ADS-TEC Energy PLC; (2) das Versagen der Verbraucher, Elektrofahrzeuge zu akzeptieren und anzueignen; (3) die Gesamtnachfrage nach Laden von Elektrofahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder abgeschafft werden; (4) die Möglichkeit, dass die Technologie und die Produkte von ADS-TEC Energy PLC unentdeckte Mängel oder Fehler aufweisen; (5) die Auswirkungen des Wettbewerbs auf das künftige Geschäft von ADS-TEC Energy PLC; (6) die Unfähigkeit, Führungskräfte, Mitarbeiter in Schlüsselpositionen oder Geschäftsführer nach dem geplanten Unternehmenszusammenschluss erfolgreich zu halten oder zu rekrutieren; (7) Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; (8) die Möglichkeit, dass COVID-19 die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und den Cashflow von ADS-TEC Energy PLC negativ beeinflusst; (9) die Möglichkeit, dass ADS-TEC Energy PLC von anderen wirtschaftlichen, geschäftlichen und/oder wettbewerbsbezogenen Faktoren negativ beeinflusst wird; und (10) andere Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in den von ADS-TEC Energy PLC bei der SEC eingereichten oder einzureichenden Dokumenten angegeben werden. Sollten eines oder mehrere der hierin und in den damit verbundenen mündlichen Aussagen beschriebenen Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrundeliegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse und Pläne erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die sich auf die Erwartungen und Prognosen von ADS-TEC Energy PLC auswirken können, finden Sie in ADS-TEC Energy PLC's regelmäßigen Berichten und anderen SEC-Einreichungen auf der Website der SEC unter www.sec.gov öffentlich zugänglich.

Über ADS-TEC Energy



ADS-TEC Energy Inc. ist eine US-Tochtergesellschaft der ADS-TEC Energy GmbH. Die ADS-TEC Energy GmbH wiederum ist eine Tochtergesellschaft des börsennotierten Unternehmens ADS-TEC Energy PLC in Irland und an der NASDAQ notiert. Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme. Die speicherbasierte Schnellladetechnologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber.

Weitere Informationen finden Sie unter www.adstec-energy.com





Medienkontakte:

Europa:



Burkhard Leschke Brand Relations

Burkhard Leschke

b.leschke@blbr.de

+4916093803331

USA:

Barbara Hagin

Breakaway Communications

bhagin@breakawaycom.com

+1 408-832-7626



Scott Gamm

Strategy Voice Associates

scott@strategyvoiceassociates.com

+1 917-626-9515

