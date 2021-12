Sydney (ots/PRNewswire) -Zu den neuen Produkten, die über die FP Markets Metatrader 4 (MT4) & Metatrader 5 (MT5) Plattform gehandelt werden, gehören Anleihen, Rohstoffe, Kryptowährungs-CFDs und Aktien.FP Markets (http://www.fpmarkets.com/) hat sein Angebot erweitert, indem das Unternehmen neue Produkte zu den FP Markets Plattformen MT4 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4) & MT5 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/) hinzugefügt hat. Das Unternehmen, dem vor kurzem zum zweiten Mal in Folge der Titel "Best FX Broker Australia" (https://www.fpmarkets.com/blog/fp-markets-crowned-as-best-fx-broker-australia-2021/) verliehen wurde, setzt weiterhin Maßstäbe im Bereich CFDs (http://www.fpmarkets.com/what-are-cfds) und Forex (https://www.fpmarkets.com/forex-trading/) und freut sich, bekannt geben zu können, dass es die folgenden Produkte in sein umfassendes Angebot aufgenommen hat:Anleihen:- US 10 YR T-Note-Futures (US10YR)- UK Long Gilt-Futures (GILT)Rohstoffe:- US-Kaffee (COFFEE)- Silber (XAGEUR)Kryptowährungs-CFDs:- Cardano (ADAUSD)- DogeCoin (DOGUSD)- Polkadot (DOTUSD)- EOS (EOSUSD)- Chainlink (LNKUSD)- Stellar (XLMUSD)- Ripple (RPLUSD)Eigenkapital:- ASX-Aktien (jetzt über MT5 verfügbar)Craig Allison, Leiter der Region Europa, Naher Osten und Afrika, sagte hierzu: "Wir sind ständig bestrebt, neue Produkte hinzuzufügen, die sich an der Nachfrage der Anleger und den aktuellen Markttrends orientieren, um unseren Kunden das beste Kundenerlebnis zu bieten. Mit der Aufnahme von Anleihen (http://www.fpmarkets.com/bonds) sowie weiteren Kryptowährungs-CFDs (https://www.fpmarkets.com/cryptocurrency), Rohstoffen (https://www.fpmarkets.com/commodities/) und Aktien (https://www.fpmarkets.com/share-cfds/) in unser Sortiment werden wir unser Produktangebot weiter verbessern."FP Markets hat gelernt, dass die Kombination aus gleichbleibend engen Spreads und schneller Ausführung, gepaart mit hochmodernen Plattformen und mehrsprachigem Kundensupport, die wichtigsten Zutaten sind, die Händlern das Vertrauen zum Handeln geben.Hinweise an die RedaktionInformationen zu FP Markets:- FP Markets ist ein mehrfach regulierter globaler Forex-Broker mit mehr als 16 Jahren Branchenerfahrung.- FP Markets bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Devisen-Spreads ab 0,0 Pips und einen Leverage von bis zu 500:1* auf Pro Account.- Laden Sie die FP Markets Mobile App herunter und handeln Sie von unterwegs über verschiedene leistungsstarke Online-Plattformen wie MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader und Iress.- Der herausragende mehrsprachige 24/7-Service des Unternehmens wurde von Investment Trends als Heimat einiger der zufriedensten Kunden in der Branche anerkannt und wurde von Investment Trends fünf Jahre in Folge mit dem "The Highest Overall Client Satisfaction Award" ausgezeichnet.- FP Markets wurde bei den Global Forex Awards in drei aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020, 2021) als "Global Forex Value Broker" ausgezeichnet.- Zudem wurde FP Markets bei den Global Forex Awards 2021 als "Best Forex Trading Experience in the EU" ausgezeichnet.Weitere Einzelheiten zu unserem umfassenden Angebot finden Sie unter www.fpmarkets.com.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1715168/FP_Markets.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1574261/FP_Markets_Logo.jpgPressekontakt:ANDRIA PHINIEFS,a.phiniefs@fpmarkets.com ,+357 25 589 200Original-Content von: FP Markets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136925/5107151