Der Spezialist für medizinische Diagnostik QUIDEL hat den Kauf von ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS vereinbart.



Eine Offerte von fast 6 Mrd. $ oder 24,68 $ je ORTHO-Aktie wird genannt. Zum Teil zahlbar in Form von QUIDEL-Aktien. Die Prämie auf den jüngsten Schlusskurs beträgt fast 25 %.



Für QUIDEL wurde zuletzt ein Börsenwert von 6,9 Mrd. $ angezeigt. Der Konzern mit Wurzeln bis 1979 erzielte in 12 Monaten inkl. Q3 1,9 Mrd. $ Umsatz.



ORTHO erlöste zeitgleich 2,0 Mrd. $. Laut Präsentation wird der neu entstehende Konzern auf den weltweiten Rang 7 der Diagnostik-Konzerne aufrücken, gemessen an den 2020er Umsätzen. Es wäre der Platz hinter THERMO FISHER (5,3 Mrd. $), SIEMENS HEALTHINEERS (5,0) und BIOMERIEUX (3,8 Mrd. $).



Im vorbörslichen US-Handel wird für QUIDEL aktuell + 0,2 % angezeigt.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



