In dieser Sendungen blicken Martin Weiß, Alfred Maydorn und Andreas Deutsch auf die Trends und Entwicklungen in diesem Jahr zurück. Sie sprechen unter anderen über die sogenannten Meme-Aktien. Zu Beginn des Jahres eroberte eine neue Generation von Tradern den Markt. Sie versuchten Aktien wie Gamestop oder AMC Entertainment "to the moon" zu befördern. Zudem war das Thema Corona noch dauerpräsent. Die drei verraten ihre Favoriten unter den Impfstoffhersteller-Aktien. Andere Themen die Erwägung finden sind beispielsweise Inflation, Lieferkettenprobleme, die klimafreundlichere Regierung, Bitcoin, Tesla und vieles mehr. Zudem werfen die Herren einen kleinen Blick in die Zukunft und damit auf das Börsenjahr 2022!