DJ Lufthansa streicht 33.000 Flüge - geringere Buchungen ab Mitte Januar

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa plant nach Weihnachten umfangreiche Flugstreichungen. Grund ist die Ausbreitung der Omikron-Variante und damit verbundene Reisebeschränkungen und neue Unsicherheiten unter den Passagieren, wie Konzernchef Carsten Spohr der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) sagte. "Ab Mitte Januar bis Februar sehen wir einen scharfen Abriss in den Buchungen", sagte Spohr der Zeitung. "Im Winterflugplan müssen wir daher im Konzern 33.000 Flüge oder rund 10 Prozent streichen."

Dem CEO zufolge fehlen vor allem Passagiere der Heimatmärkte der Lufthansa-Gruppe, also Deutschland, Schweiz, Österreich und Belgien, weil diese Länder aktuell besonders stark von der Pandemiewelle betroffen sind. Dazu gehörten auch innerdeutsche Flüge.

Spohr kritisierte in diesem Zusammenhang die EU-Regeln zu den Start- und Landerechten, den sogenannten Slots. "Aufgrund der schwachen Nachfrage im Januar hätten wir sogar noch deutlich mehr Flüge reduziert", sagte er der FAS. "Aber wir müssen im Winter 18.000 zusätzliche, unnötige Flüge durchführen, nur um unsere Start-und-Lande-Rechte zu sichern." Das schade dem Klima und sei "exakt das Gegenteil von dem, was die EU-Kommission mit ihrem Programm 'Fit for 55' erreichen will".

Nach seinen Erwartungen werde die Kurzarbeit bei Lufthansa im zweiten Quartal 2022 enden und durch andere Lösungen, etwa verstärkte Teilzeit, ersetzt. Im kommenden Jahr wolle die Deutsche Lufthansa im Konzern wieder einen Gewinn erzielen. 2021 werde sich der Verlust im Vergleich zu 2020 halbieren. Überraschend gut seien die Buchungen in der First Class, die sogar das Vorkrisenniveau überschritten hätten. Daher werde der eigentlich geplante Abbau von First-Class-Sitzen gestoppt.

December 23, 2021

