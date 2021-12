DJ Belgiens Geschäftsklima trübt sich im Dezember etwas ein

Von Maria Martinez

BRÜSSEL (Dow Jones)--Das belgische Geschäftsklima hat sich im Dezember etwas eingetrübt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, sank der Index auf 3,6 (November: 4,2) Punkte. Eine Aufschlüsselung der Daten zeigt einen erheblichen Rückgang der Stimmung im Dienstleistungssektor, der den Rückgang vom November bestätigt. In den anderen Segmenten wurden nur marginale Veränderungen beobachtet: Ein Anstieg im verarbeitenden Gewerbe und ein Rückgang im Baugewerbe und im Handel.

Im Dienstleistungssektor sank das Vertrauen auf 10,2 von 15,3 im Vormonat. Alle Teilkomponenten verschlechterten sich im Dienstleistungssektor, insbesondere die Konjunkturaussichten der Unternehmen. Im Baugewerbe war der leichte Rückgang von 2,3 im November auf 1,2 im Dezember vor allem auf einen Rückgang der Auftragsbücher und eine geringere Nutzung der verfügbaren Ausrüstung zurückzuführen.

Im Handel wurden die Prognosen für die Beschäftigung und die Auftragslage bei den Zulieferern nach unten korrigiert. Die Stimmung in diesem Sektor sank im Dezember auf minus 3,5 von minus 2,4 im November. In der verarbeitenden Industrie, dem einzigen Wirtschaftszweig, in dem sich das Vertrauen der Unternehmen nicht verschlechtert hat, stieg der Indikator im Dezember auf 3,1 gegenüber 2,5 im Vormonat. Die Verbesserung des Indikators war ausschließlich auf eine günstigere Einschätzung der Lagerbestände zurückzuführen.

December 23, 2021 09:14 ET (14:14 GMT)

