Continental erwartet gutes viertes Quartal

Continental-CEO Nikolai Setzer rechnet mit einem guten vierten Quartal. "Hinsichtlich der bereinigten operativen Marge liegen wir in der Spanne, die wir im letzten Ausblick genannt haben: 5,2 bis 5,6 Prozent. Da haben wir Chancen, am oberen Ende unserer Prognose zu landen", sagte Setzer der Wirtschaftswoche.

Traton: Vertriebsvorstände von MAN und Navistar tauschen Posten

Bei der Nutzfahrzeugholding Traton tauschen die Vertriebsvorstände von MAN und Navistar ihre Posten. Wie das Unternehmen mitteilte, wird Göran Nyberg von der MAN Truck & Bus SE zum 1. März 2022 als Executive Vice President Commercial Operations zu Navistar wechseln. Friedrich Baumann von Navistar werde zum 1. April 2022 als Head of Sales and Customer Solutions zu MAN wechseln.

Europäischer Nutzfahrzeugmarkt bricht auch im November ein

Der Europäische Nutzfahrzeugmarkt hat seinen Abwärtstrend im November den fünften Monat in Folge fortgesetzt. Die Neuzulassungen in der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien sanken um 11,3 Prozent auf 183.855 Fahrzeuge. In den ersten elf Monaten des Jahres stand dank der niedrigen Vergleichsbasis noch ein Plus von 12,8 Prozent zum Vorjahr auf 2,16 Millionen Nutzfahrzeuge zu Buche.

Ferrari führt neue Struktur ein; drei Topmanager gehen

Ferrari führt am 10. Januar eine neue Organisationsstruktur ein. Drei hochrangige Manager werden das Unternehmen im Zuge dessen verlassen, teilte der italienische Sportwagenhersteller mit. Technologievorstand (CTO) Michael Leiters, der für die Markendiversifizierung verantwortliche Chief Brand Diversification Officer Nicola Boari und Chief Manufacturing Officer Vincenzo Regazzoni werden ihre Zusammenarbeit mit der Ferrari NV beenden, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

Ford nimmt keine Reservierungen für Elektro-Truck F-150 mehr an

Ford beginnt jetzt mit dem Bau von Prototypen seines elektrischen Pickup-Trucks F-150 Lightning. Interessierte Kunden können keine Anzahlung für das Modell mehr leisten, was bedeutet, dass jedes Exemplar, das Ford in den nächsten drei Jahren bauen will, bereits vorbestellt ist. Im Mai hatte der Hersteller innerhalb der ersten 48 Stunden nach der Vorstellung des Modells rund 44.000 Vorbestellungen für den F-150 Lightning erhalten, insgesamt konnten 200.000 Exemplare reserviert werden.

Tesla-Chef Musk knackt mit Aktien-Verkäufen 15-Milliarden-Dollar-Marke

Tesla-Chef Elon Musk hat sich am Mittwoch von weiteren Tesla-Aktien getrennt. Wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, übte der Tesla-Gründer 2,1 Millionen Aktienoptionen aus und veräußerte mehr als 934.000 Tesla-Aktien im Wert von knapp 929 Millionen US-Dollar, um Steuereinbehalte zu decken. Damit summieren sich die Aktienverkäufe des Tesla-Chefs auf mittlerweile mehr als 15 Milliarden Dollar.

