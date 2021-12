Roblox-Aktionäre müssen heute eine schallende Ohrfeige einstecken. So verzeichnet die Aktie ein Minus von rund drei Prozent. Damit verbilligt sich der Wert jetzt auf nur noch 99,31 USD. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen?

Anmerkung der Redaktion: Gehen bei Roblox jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Plätzchen suchen. Denn Roblox rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. Schließlich verläuft das 4-Wochen-Tief nur noch rund sechs Prozent unter dem aktuellen Niveau. Bei 93,27 USD liegt dieser Haltegriff. Wir stehen also unmittelbar vor der Entscheidung.

Der 200er-Durchschnitt verläuft momentan bei 84,85 USD. Damit sind für Roblox langfristige Aufwärtstrends zu unterstellen. Auch die mittelfristigen Trendpfeile zeigen eindeutig nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...