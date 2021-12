An Silvester will Paris Hilton ein digitales Konzert auf der Gaming-Plattform Roblox geben. Dort hat sie ein Metaverse-Business gestartet. Mark Zuckerberg hatte den Begriff des Metaverse mit der Umbenennung von Facebook in Meta bekannter gemacht. Der Begriff meint eine Art globale virtuelle Realität. "Für mich ist das Metaverse etwas, wo man alles machen kann, das auch in der echten Welt funktioniert", zitiert die Nachrichtenagentur Reuters Paris Hilton. Sie will an Silvester ein Konzert auf der Gaming-Plattform Roblox geben - auf ...

