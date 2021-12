Sportlich, aber besonnen - so lautet das Motto für diesen flexibel ausgerichteten Dachfonds. Das Management reagiert aktiv auf Trendwechsel an den Märkten und bietet Anlegern eine Alternative zur professionellen Vermögensverwaltung.Ausgewogen: Chancen nutzen, Risiken minimierenDas Management des Argentum Performance Navigator (ISIN: DE000A0MY0T1) ist sportlich unterwegs. Thorsten Mohr, Gründer von Argentum, gibt dafür gern mal Gas und nutzt für Zwischensprints auch die Überholspur. Aber: Die Sicht muss frei, die Geschwindigkeit jederzeit regulierbar sein. Wenn die Lage unübersichtlicher wird, geht er vom Gas, um Risiken zu vermeiden. Das entspricht der flexiblen Ausrichtung des Argentum Performance Navigator. Mohr hat den Anspruch, frühzeitig Trendwechsel an den Märkten zu erkennen. Dabei können in Aufschwung-Phasen 100 Prozent der Mittel in Aktienfonds stecken, in schwächeren Marktphasen ist die Gewichtung risikoärmerer Anlagen höher. Der Dachfonds ist ein Basisinvestment, das deutlich schwankungsärmer ist als ein Aktienfonds und dabei gleichzeitig ertragreicher als defensiv orientierte Investments. Dafür investieren Mohr und Teamkollege Nobert Goerlitz global in verschiedene Regionen und Branchen (z. B. Software, Industrieprodukte und Medizintechnik). Die Zielfonds sind ein Mix aus Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds mit Marktthemen, die einen klaren Trend darstellen. Aktuell bevorzugen die Manager europäische Small- und Midcap-Werte, US-Large-Caps und chinesische Werte werden weniger berücksichtigt. Neben einem nicht unwesentlichen Engagement im asiatischen Small Cap-Markt mit rund 17 Prozent des Fondsvermögens fokussieren sie zudem auf Unternehmen der Rohstoff-, Minen- und Energiewirtschaft. Zu den Top-Positionen gehören aktuell der Templeton Asian Smaller Companies, der KI-Fonds Allianz Global Artificial Intelligence sowie der Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Gwth (Stand: 30.11.2021).

