Bestreitet alle Vorwürfe; Studien unterstützen COVID-19-Aussagen; wissenschaftliche Zensur der Regierung

Heute hat Xlear Inc. die Antwort des Unternehmens auf eine Klage des Justizministeriums eingereicht, in der Xlear unter anderem Verstöße gegen das Federal Trade Commission Act vorgeworfen werden. Das Unternehmen bestritt alle Vorwürfe der Regierung und erhob eine Reihe von Einreden gegen die Regierung, einschließlich Verletzungen des Rechts von Xlear auf freie Meinungsäußerung. Nathan Jones, CEO von Xlear, gab diese Erklärung zu Xlears Antwort ab:

Die Vereinigten Staaten haben es bereits mit einer grassierenden Pandemie und einer weiteren neuen, sich rasant ausbreitenden Omicron-Variante zu tun, von der Studien zeigen, dass sie ansteckender, impfstoffresistenter und so ernst zu nehmen ist wie andere Stämme. Infolgedessen häufen sich im ganzen Land neue Fälle und es werden neue Rekordzahlen erreicht; Krankenhäuser sind wieder überfüllt; Schulen schließen wieder; wir sehen nicht nur Durchbruchinfektionen wir stehen auch Reinfektionen gegenüber; die NFL und die NHL waren gezwungen, Spiele zu verschieben; und es besteht die reale Gefahr eines erneuten Lockdowns für unser Leben und unsere Wirtschaft. Es ist ein weiteres COVID-Weihnachten in Amerika. Die reine Impfstrategie des Landes scheitert.

Trotzdem weigert sich die Regierung weiterhin, auch nur über andere mögliche Gegenmaßnahmen zu sprechen oder diese in Erwägung zu ziehen selbst wenn diese wissenschaftlich fundiert sind.

In der Antwort von Xlear werden eine Reihe von Studien, darunter zwei randomisierte klinische Studien (RKS)*, und andere klinische Daten und Labordaten aufgeführt, die die Aussagen von Xlear zu COVID-19 mehr als erhärten. Eine kürzlich durchgeführte RKS-Studie zeigte, dass Nasenhygiene bei der Behandlung von mit COVID-19 infizierten Menschen im Alter von über 50 Jahren das Risiko eines Krankenhausaufenthalts um das 8-Fache reduzierte.** Die Regierung hat die Legitimität dieser Studien nicht ernsthaft in Frage gestellt die Regierung kann dies nicht, denn sie hat einige dieser Studien finanziert und einige von ihnen veröffentlicht. Die Regierung hat auch keine widerstreitenden Studien aufgeführt sie kann es nicht. Diese anderen Gegenmaßnahmen sind der Regierung seit Juni 2020 bekannt. Die Regierung weigert sich jedoch immer noch, diese Gegenmaßnahmen auch nur zu besprechen oder in Betracht zu ziehen.

In der von uns eingereichten Antwort wird ferner eine neue In-vitro-Studie aufgeführt, die am Institute for Antiviral Research der Utah State University durchgeführt wurde.*** Diese neue In-vitro-Studie (mit menschlichem Atemwegsgewebe) zeigte, dass die Bestandteile von Xlear deutlich wirksamere Virostatika gegen den Delta-Stamm von COVID-19 sind als Remdesivir, das von der Regierung zugelassene antivirale Medikament. Ironischerweise behauptet die Regierung, Xlear habe die Öffentlichkeit irregeführt.

Die Regierung weigert sich nicht nur, andere Gegenmaßnahmen in Betracht zu ziehen, die Regierung hat auch versucht, uns durch diese Klage daran zu hindern, die amerikanische Bevölkerung über die Wissenschaft zu informieren. Die amerikanische Bevölkerung hat sowohl das Recht als auch den Bedarf, über die Wissenschaft Bescheid zu wissen. Wir hoffen, dass diese Klage als Vehikel dienen wird, um die Öffentlichkeit zu informieren und die katastrophalen Versäumnisse unserer Regierung bei der Reaktion auf diese Pandemie aufzudecken.

Anstatt zu versuchen, die Wissenschaft zum Schweigen zu bringen, sollte die Regierung die Daten beherzigen und mit uns zusammenarbeiten, um zur Beendigung dieser Pandemie beizutragen.

