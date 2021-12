DJ UNO plant 2022 Afghanistan-Hilfsprogramm für 8 Milliarden Dollar

NEW YORK (Dow Jones)--Die Vereinten Nationen planen für das kommende Jahr ein Hilfs- und Dienstleistungsprogramm in Afghanistan im Wert von 8 Milliarden US-Dollar. Das Programm soll nach Angaben internationaler Beamter viele Regierungsfunktionen übernehmen, während das Taliban-Regime weiterhin mit Wirtschaftssanktionen belegt ist und diplomatisch nicht anerkannt ist.

Von der Bereitstellung warmer Mahlzeiten für Kinder in Schulen bis hin zur Schaffung von Arbeitsplätzen oder der Suche nach Möglichkeiten, Afghanistans Energierechnungen an seine Nachbarn zu bezahlen, würde der Plan der Vereinten Nationen über ihre derzeitige humanitäre Mission hinausgehen und den Wiederaufbau von Regierungssystemen und sozialen Diensten umfassen.

"Ein Mensch braucht mehr als nur ein Stück Brot. Er braucht Würde und Hoffnung", sagte Ramiz Alakbarov, stellvertretender Sonderbeauftragter des UN-Generalsekretärs und humanitärer Koordinator für Afghanistan. "Wir wollen keine alternative Regierung für Afghanistan werden. Aber es ist wichtig, die Systeme zu unterstützen und die Errungenschaften der letzten Jahre nicht zu verlieren."

Die afghanische Wirtschaft ist seit der Übernahme der Macht durch die Taliban im August um mindestens 40 Prozent geschrumpft. Die USA haben Vermögenswerte der afghanischen Zentralbank in Höhe von rund 9 Milliarden Dollar eingefroren, und die Finanzsanktionen haben das Bankensystem des Landes lahmgelegt. Viele Gehälter insbesondere im öffentlichen Sektor sind seit Monaten nicht bezahlt worden, während die Preise für Grunderzeugnisse in die Höhe geschnellt sind und die afghanische Landeswährung gegenüber dem Dollar ein Viertel ihres Wertes verloren hat. Nach Angaben der UNO steht die Hälfte des Landes am Rande des Hungertodes.

Afghanistan-Hilfe unter Umgehung der Taliban eine Herausforderung

Seit der Machtübernahme durch die Taliban haben internationale Geber bereits mehr als 1 Milliarde Dollar für die Deckung des dringenden Bedarfs für den Rest des Jahres 2021 bereitgestellt, einschließlich der Versorgung von sieben Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln im November. Für das Jahr 2022 wird die UNO einen Spendenaufruf in Höhe von 4,4 Milliarden Dollar starten, ihre bisher größte Spendenaktion für ein Land, um Lebensmittel, Unterkünfte und andere lebensnotwendige Güter zu beschaffen. Das entspricht in etwa der Höhe der Wirtschaftshilfe, die Afghanistan im Jahr 2020 erhalten hat.

Um die Lebensgrundlagen wieder aufzubauen, werden im kommenden Jahr weitere 3,6 Milliarden Dollar benötigt, so Alakbarov. Mit diesen Mitteln könnten Schulen und Krankenhäuser in Betrieb gehalten und ihr Personal bezahlt werden. Der Plan sieht auch Hilfen für kleine Unternehmen und Landwirte vor. Etwa 30.000 Menschen erhalten bereits 5 Dollar pro Tag für die Reinigung von Bewässerungskanälen in der westlichen Provinz Herat. Die Vereinten Nationen verteilen außerdem 230 Dollar in bar an einige mittellose Familien.

Die internationale Gemeinschaft überlegt derzeit, wie sie die 1,2 Milliarden Dollar, die die Weltbank jährlich in Afghanistan ausgibt, kanalisieren will. Rund 280 Millionen Dollar davon wurden bereits an UN-Organisationen weitergeleitet.

Alakbarov sagte, dass die Wiederbelebung der Wirtschaftstätigkeit ein gewisses Vertrauen in die Zukunft schaffen und die Massenflucht verhindern könnte. Afghanistans Nachbarn und die Länder in Europa befürchten, dass eine wirtschaftliche Implosion Millionen verzweifelter Menschen über ihre Grenzen treiben könnte.

Afghanistan schuldet seinen zentralasiatischen Nachbarn und dem Iran mehr als 100 Millionen Dollar für die Stromversorgung, die in diesem Winter unterbrochen werden und die Städte ohne Strom lassen könnte.

Den einfachen Afghanen zu helfen, ohne Geld und Ressourcen in die Taschen der Taliban zu stecken, wird eine Herausforderung sein. Die Taliban weigern sich, auf die Menschenrechtsbedenken der internationalen Gemeinschaft einzugehen.

Die von den Taliban geführte Regierung hat ihre Einnahmen aus Zöllen und anderen Abgaben nach Angaben von Taliban-Beamten auf etwa 3 Millionen Dollar pro Tag erhöht, so dass sie die Gehälter einiger Regierungsangestellter zahlen kann. Das Regime bereitet jetzt einen afghanischen Jahreshaushalt vor, der zum ersten Mal seit 20 Jahren keine ausländische Hilfe enthält.

December 23, 2021

