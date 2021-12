Ein Entwickler hat ein neues Bildformat namens "Quite OK Image Format" entwickelt. Es ist quelloffen, bietet schnelle, verlustfreie Komprimierung und wird seinem Namen offenbar mehr als gerecht - QOI soll besser sein als nur ok. Der Entwickler Dominic Szablewski hat mit QOI ein neues Dateiformat entwickelt. Die Namensgebung des Quite OK Image Format ist ein kleines Understatement, laut the Register könnte das Dateiformat deutlich besser als nur "ganz ok" sein. Szablewski schreibt in einem Blogbeitrag, dass er QOI entwickelt hat, weil die bestehenden Formate PNG, JPEG, MPEG, MOV und MP4 vor Komplexität aus allen Nähten ...

