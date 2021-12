DJ Aktien Schweiz vor Weihnachten erneut mit Aufschlägen

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am letzten Handelstag vor Weihnachten Gewinne eingefahren und damit die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage fortgesetzt. Wie an den meisten Börsen in Europa findet auch in der Schweiz am Freitag wegen Heiligabend kein Handel statt.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 12.785 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,96 (zuvor: 21,11) Millionen Aktien.

Die Sorgen vor der Omikron-Mutation des Coronavirus sind zuletzt mit neuen Erkenntnissen zum Virus etwas in den Hintergrund getreten. "Die neuen Omikron-Studien befeuern die positive Kursentwicklung", sagt Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners. "Eine Virus-Variante, die zwar ansteckender, aber zugleich weniger gefährlich ist, hat für die Börsen nicht allzu viel Schrecken", sagt er mit Blick auf neue Studien zu vergleichsweise niedrigen Krankenhauseinweisungen.

Mit an der Spitze des SMI standen Holcim mit einem Plus von 1,9 Prozent. Der Baustoffkonzern übernimmt mit Malarkey Roofing Products ein nach eigenen Angaben führendes Unternehmen auf dem US-Markt für Wohnbedachungen mit einem prognostizierten Nettoumsatz von 600 Millionen US-Dollar für das Jahr 2022 und einem EBITDA von 120 Millionen Dollar. Die Transaktion im Volumen von 1,35 Milliarden Dollar will Holcim komplett aus Barmitteln finanzieren.

Gut lief es auch für die Bankenwerte. Credit Suisse stiegen um 1,8 Prozent, UBS um 1,6 Prozent. Auch die Versicherungswerte rückten vor. Swiss Re verbesserten sich um 1,4 Prozent, Zurich Insurance um 1,1 Prozent.

Die Aktie von Novartis (+0,8%) profitierte von Produktzulassungen in den USA. Wie der Pharma-Konzern mitteilte, hat die US-Gesundheitsbehörde FDA den Cholesterinsenker Leqvio zugelassen. Zudem wurde der Einsatz des Arthritis-Medikaments Cosentyx für die Behandlung bei Kindern zugelassen. Die Aktie des Wettbewerbers Roche gab indessen um 0,5 Prozent nach.

Gebremst wurde der SMI auch vom Schwergewicht Nestle. Die als defensiv geltende Aktie rettete sich im späten Geschäft aber noch in den Plusbereich mit einem Aufschlag von 0,1 Prozent.

