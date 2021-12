RoboSense hat eine strategische Partnerschaft mit Horizon Robotics, einem weltweiten Vorreiter bei Computing-Plattformen für KI, angekündigt. Die beiden Partner werden ihre technologischen Kapazitäten und Erfahrungen in der Serienfertigung jeweils mobilisieren, um eine intensive Zusammenarbeit mit Schwerpunkt auf fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS), autonomem Fahren, Robotik, neuer intelligenter Verkehrsinfrastruktur und anderen Anwendungen zu starten.

Signing Ceremony (from left to right): Chunchao Qiu, co-founder and executive president of RoboSense; Dr. Chunxin Qiu, founder and CEO of RoboSense; Yi Shi, vice president of marketing of RoboSense; Xingyu Li, vice president of ecological development and strategic planning of Horizon Robotics; Dr. Kai Yu, founder and CEO of Horizon Robotics; and Dr. Jian Xu, chief ecological officer of Horizon Robotics (Photo: Business Wire)