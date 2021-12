Santa Clara, Kalifornien und Pune, Indien (ots/PRNewswire) -Alleiniger Gewinner in den Kategorien Analyse, Salesforce, intelligente Automatisierung und FertigungNews-Überblick:Information Services Group (ISG), ein weltweit führendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen (https://isg-one.com/), hat bekanntgegeben, dass Persistent Systems (https://www.persistent.com/) (BSE: Persistent) und (NSE: Persistent) bei den jährlichen ISG Star of Excellence Awards in vier Kategorien gewonnen hat: Analyse, Salesforce, intelligente Automatisierung und Fertigung. Die Preisträger wurden auf Basis des direkten Feedbacks von mehr als 280 Unternehmenskunden ausgewählt.Diese Auszeichnung von Persistent basiert auf dem Gewinn des ISG Star of Excellence Award 2020 weltweit und in den Unterkategorien BFSI weltweit, Gesundheitswesen und Biowissenschaften weltweit, Nordamerika und APAC-Regionen. Darüber hinaus wurde Persistent im siebten Quartal in Folge (https://www.persistent.com/awards-and-recognitions/) in der Kategorie "Booming 15" als Top 15 Sourcing Standout for Managed Services im ISG Global Index ausgezeichnetIn the categories won, Persistent outperformed the market across six customer experience categories:- Collaboration and transparency- Execution and delivery- People and culture fit- Governance and compliance- Innovation and thought leadership- Business continuity and flexibilityISG surveyed more than 2,000 enterprise clients for customer experience feedback about their work with over 1,000 individual IT Service providers. Based on respondent feedback, winners were selected from a narrowed down field of +30 services providers that have excelled in providing best-in-class customer experience over the past year."Congratulations to the entire team at Persistent Systems on their outstanding performance in the 2021 Star of Excellence Awards. This year, satisfied clients placed an increased emphasis on business continuity and flexibility, given the pandemic's impact on business priorities and service provider relationships. The results also reveal a combination of different skills and technology competencies is advantageous in gaining the trust of customers and being perceived as an innovative partner. Building off of their 2020 win of the overall Star of Excellence Award, Persistent continues to excel in key technology areas that power enterprise modernization, digital transformation, and keep companies on the leading edge of change."Paul Gottsegen Partner and President, ISG Research & Client Experience"This repeat win of the ISG Star of Excellence Award is a testament not only to our market-leading Digital Engineering capabilities but also our commitment to providing a superior delivery experience to our clients. The strategic investments we've made to expand our digital expertise, develop technology assets, and strengthen our partner ecosystem continue to bring exceptional value as our clients transform their businesses in this era of digital acceleration."Sandeep KalraVorstandsvorsitzender und geschäftsführender Direktor, Persistent SystemsInformationen zu ISGISG (Information Services Group) ist ein weltweit führendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als zuverlässiger Geschäftspartner von mehr als 700 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 größten Unternehmen der Welt, unterstützt ISG Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter bei der Erzielung operativer Spitzenleistungen und schnellerem Wachstum. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Dienstleistungen für die digitale Transformation, einschließlich Automatisierung, Cloud und Datenanalyse, Beschaffungsberatung, verwaltete Governance- und Risikodienstleistungen, Netzwerk-Carrier-Services, Strategie- und Betriebsdesign, Change Management, Marktintelligenz sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford (Connecticut, USA). Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 digital versierte Experten und ist in über 20 Ländern tätig. Das weltweit aufgestellte Team ist bekannt für seine innovativen Denkansätze, seinen Markteinfluss, sein fundiertes Branchen- und Technologiewissen sowie sein erstklassiges Leistungsspektrum bei Forschung und Analyse auf Grundlage der branchenweit umfassendsten Marktdaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.Mit über 15.500 Mitarbeitern in 18 Ländern ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Persistent wurde in die Forbes Asia Best Under A Billion 2021-Liste aufgenommen und steht damit für beständige Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.
www.persistent.com