NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag stabil über 1,13 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung notierte im New Yorker Handel mit 1,1332 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1310 (Mittwoch: 1,1301) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8842 (0,8849) Euro gekostet.

An den Finanzmärkten zeigten sich die Anleger jüngst wieder risikofreudiger, was auch dem Euro zugute kommt. Sie setzen darauf, dass die neueste Corona-Variante doch etwas mildere Züge aufweist und das globale Wachstum nicht zunichte macht. Einige Studien zeigen, dass Omikron mit geringerer Wahrscheinlichkeit Patienten ins Krankenhaus bringt als die Delta-Variante. Konjunkturdaten aus Deutschland und den Vereinigten Staaten bewegten den Euro per Saldo kaum.

Die türkische Lira erholte sich derweil deutlich von ihrem jüngsten Kursrutsch. Für einen Dollar erhielten Anleger zuletzt nur noch 11,38 Lira und für einen Euro 12,93 Lira. Das Stabilisierungspaket der türkischen Regierung stützt die Lira. Damit sollen Wechselkursschwankungen für private Anleger ausgeglichen werden./jsl/he/ajx/he