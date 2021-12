Antiviruspillen von Pfizer und Merck & Co. erhalten die Zulassung in den USA. Wie geht es nun mit den Impfstoffherstellern weiter?Die US-Gesundheitsbehörde erteilte an diesem Donnerstag der Antiviruspille gegen Covid-19 von Merck & Co. (US58933Y1055) die Zulassung in den USA. Dieser Schritt erfolgte ein Tag nach der Zulassung für die Antiviruspille von Konkurrent Pfizer (US7170811035). Diese ist zwar ähnlich aufgebaut wie die Pille von Merck & Co. doch ist in der Wirksamkeit weitaus effektiver.Anzeige:Merck & Co. erhielt allerdings erst mal nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...