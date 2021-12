Die großen Börsenindizes beenden die verkürzte Woche mit Kursen nahe den Rekordhochs. Die Kursgewinne am Donnerstag waren breit gestreut, wenn auch bei geringem Volumen. Bankaktien legten zu, ebenso wie die großen Technologiewerte Microsoft und Nvidia. Im Fokus standen auch JD.com und Pfizer.Die Anleger am US-Aktienmarkt haben sich kurz vor Weihnachten in Kauflaune gezeigt. Dank neuer Hoffnung in der Pandemie und erfreulicher Wirtschaftsdaten hellte sich die gute Stimmung der vergangenen Tage weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...