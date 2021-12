Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 24. Dezember: TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 11/21 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 11/21 Anzeige- RESEARCH Märkte Kapitalmarktausblick 2022 "Vom Überfluss zum Mangel" Small is beautiful Löcher in der Matrix - Ausgespielt Kein Signal für eine Aktienbaisse! Reflexartiger Anstieg Nicht Fisch, nicht Fleisch Gold Terra Resource Corp. Jagd auf das Inflationsgespenst Die Fed als Krake im Hintergrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...