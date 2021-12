In der vergangenen Börsenwoche weitete sich der Gewinnmitnahmedruck an den internationalen Aktienmärkten angesichts der zunehmenden globalen Ausbreitung der neuesten Covid 19-Omikron-Mutationsvariante wie auch der Absenkungen der realen 2022er BIP-Wachstumsprognosen sowohl für die USA (z.B. Conference Board: + 3,5 % vs. vorheriger Prognose + 3,8 %) wie auch Deutschland (z.B. IFO-Institut: + 3,7 % vs. vorheriger Prognose + 5,1 %) deutlich aus. In diesem Zuge gab der MSCI WORLD (Euro)-Index im Wochenverlauf um - 1,3 % nach.Angesichts des übermäßigen ...

