Osnabrück (ots) -Evangelisch-reformierte Kirchenpräsidentin beklagt Weihnachtskitsch in PopmusikSusanne Bei der Wieden: Keine Anhaltspunkte dafür, was Weihnachten im theologischen Sinne bedeutetOsnabrück. Die Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirche, Susanne Bei der Wieden, zeigte sich mit Blick auf weihnachtliche Popmusik besorgt. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte Bei der Wieden etwa über "Little Things" von Abba und "Merry Christmas" von Elton John und Ed Sheeran: "Weihnachten wird dort auf die Familienfeier reduziert und vielleicht noch aufs Küssen unterm Mistelzweig. Man findet keine Anhaltspunkte mehr dafür, was Weihnachten in einem theologischen Sinne bedeutet." Bei der Wieden erklärte, vor 20 Jahren habe sich immer noch Transzendentes in Songtexten wiedergefunden. "Wenn es heute nur noch um die Sehnsucht nach einer heilen Familienwelt und Kitsch geht, macht mich das sehr nachdenklich", sagte Bei der Wieden. "Wir müssen auch den Mut haben, anders von Weihnachten zu reden."+++__________________________________________________________________________Evangelisch-reformierte Kirchenpräsidentin: Ungeimpfte an Kirchenpforte abzuweisen ist ein fatales SignalSusanne Bei der Wieden: Vielleicht kommen gerade an Heiligabend Menschen, die sonst überall ausgestoßen sindOsnabrück. Die Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirche, Susanne Bei der Wieden, reagiert zu Weihnachten mit Blick auf 2G-Regeln für Kirchen kritisch. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Bei der Wieden, sie empfinde 2G-Veranstaltungen, bei denen sich viele Menschen sehr nahekämen, als "leichtsinnig". Gleichzeitig bedeute 2G, dass man Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, abweisen müsse. "Dabei kommen vielleicht gerade an Heiligabend Menschen, die sonst schon überall ausgestoßen sind", sagte Bei der Wieden. "Wenn man die auch noch an der Kirchenpforte abweist, ist das ein fatales Signal und treibt die Spaltung der Gesellschaft weiter." Die Kirchenpräsidentin forderte stattdessen Testmöglichkeiten, erklärte aber auch: "Wenn jemand allerdings auch das ablehnt, dann ist er selber schuld. Dafür habe ich dann kein Verständnis mehr."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5107362