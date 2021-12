An den asiatischen Börsen geht es an Heiligabend in unterschiedliche Richtungen.In Japan legt der Nikkei um marginale 0,04 Prozent auf 28.809,08 Punkte zu.Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland fällt derweil um 0,71 Prozent auf 3.617,50 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 0,13 Prozent auf 23.223,76 Einheiten zulegt. (7,17 Uhr MEZ)Redaktion finanzen.net

