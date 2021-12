Top-Aktien, die sich 2022 verdoppeln könnten: Für mich handelt es sich dabei um einen Mix aus einerseits einem trendstarken Wachstum sowie andererseits einem soliden Turnaround. Glücklicherweise befinden wir uns derzeit in einem Marktumfeld, in dem viele Tech-Aktien besonders stark korrigierten, was das Auffinden günstiger Gelegenheiten nicht gerade erschwert. Ich glaube, dass Teladoc Health (WKN: A14VPK) und Block (WKN: A143D6) zwei Top-Aktien sind, die im Jahr 2022 das Zeug haben, sich zu verdoppeln. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...