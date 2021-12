D1-Chart Der US500 hat sich am Donnerstag für einen dritten Tag in Folge erholt und nur wenige Punkte unter seinem Allzeithoch geschlossen, das am 16. Dezember im Intraday-Handel erreicht wurde. Ein nachhaltiger Ausbruch würde den langfristigen Aufwärtstrend bestätigen. Technisch gesehen deutet der RSI-Indikator bislang nicht auf einen überkauften Marktzustand hin. Quelle: xStation 5 H1-Chart Im Stundenchart ist die Struktur innerhalb des übergeordneten Aufwärtsimpulses wieder bullisch, nachdem ...

