Im November und Dezember deklarieren die Lebensversicherer jeweils ihre Überschussbeteiligung für das nächste Jahr. Manche Versicherer halten die Verzinsung auch in herausfordernden Zeiten stabil, andere passen leicht nach unten an. Die Allianz Lebensversicherung hält für das Jahr 2022 an der Verzinsung aus dem Vorjahr fest. Für das Vorsorgekonzept Perspektive bietet die Allianz eine Gesamtverzinsung von 3,2%. Die Gesamtverzinsung der klassischen Lebens- und Rentenversicherung liegt bei 2,9%. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...