Börse aktuell in Vorweihnachtsstimmung. In die Feiertage verabschiedete sich der DAX mit genau 15.756,31 Punkten auf XETRA. Versöhnlicher Ausklang eingeläutet? Die liquiditätsarmen Handelstage "dazwischen" könnten durchaus noch für ein gewisses "Windowdressing" genutzt werden. "Buy the Dip" erwiess sich letzte Woche wieder mal als "nicht ganz falsche Strategie". Insbesondere konnten einige Werte durch Meldungen "ihren Kursverlauf" kräftig beeinflussen. Während die Steinhoff Aktie seit ihrer Einigung mit den letzten Vergleichsgegnern in dieser Woche ihren weiteren, stetigen Kursanstieg fortsetzen ...

