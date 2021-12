Diese Weihnachtsfilme haben nichts mit den besinnlichen Klassikern gemein - und sind somit hervorragend für Weihnachtsmuffel geeignet. Von Horror bis Humor ist da für jeden und jede was dabei! Keine Lust auf Weihnachten, und schon gar nicht auf Weihnachtsfilme? Statt besinnlicher Geschichten bieten diese Filme Horror, Action und Humor. Da werden alle Grinches fündig. Der Grinch (2000) Wer sich als Grinch sieht und mit der Weihnachtszeit so gar nichts anfangen kann, sollte diesen Film schauen. Darin will der Namensgeber des Films den Bürger:innen eines Fantasieortes das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...