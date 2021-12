Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Die 23. China Hi-Tech Fair (CHTF 2021) wird vom 27. bis 29. Dezember 2021 im Shenzhen Convention and Exhibition Center und im Shenzhen World Convention & Exhibition Center stattfinden, während die virtuelle Ausstellung fünf Tage vom 27. bis 31. Dezember dauern wird. Als Chinas größte, effektivste und einflussreichste Technologieveranstaltung ist das CHTF eine Plattform für den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Technologie.Unter dem Motto "Qualitätsentwicklung vorantreiben und neuartige Entwicklungsmuster schaffen" bietet die CHTF 2021 Ausstellungen, Konferenzen und Veranstaltungen zur Vernetzung von Unternehmen. Zu den Ausstellungskategorien gehören IT, Umweltschutz und Energie, Bauinnovationen, neue Materialien, intelligente Gesundheitsfürsorge und Halbleiterdisplays. Internationale Aussteller aus den Belt & Road Ländern werden die Highlights sein.Zu den Konferenzen gehören das China Hi-Tech Forum, technische Seminare, Wirtschaftssalons, Produkteinführungen und B2B-Treffen. Gästeliste: https://www.chtf.com/english/Conferences/GuestSpeakerDie diesjährige virtuelle Ausstellung bringt Aussteller und Besucher aus aller Welt zusammen.Wenn Sie sich für Hightech-Trends begeistern oder Investitions- und Kaufabsichten haben, sind Sie auf der CHTF 2021 herzlich willkommen. Kostenlose Eintrittskarten sind erhältlich, wenn Sie sich auf der offiziellen Website der CHTF registrieren. Die wichtigsten Besucher erhalten von uns besondere Dienstleistungen wie offizielle Kataloge, VIP-Ruhezonen, Arbeitsessen, Souvenirs und Sitzplatzreservierungen für wichtige Foren und Aktivitäten. Zur Registrierung: http://cis.chtf.com/#!/login_enOffizielle Website: https://www.chtf.com/english/Facebook: @CHTFChinaLinkedIn: @China Hi-tech FairPressekontakt:Peggie Wang,Büro des Organisationskomitees für die China Hi-Tech Fair,Tel.: +86-755-82848962,wangyq@chtf.com,654333235@qq.comOriginal-Content von: China Hi-Tech Fair Organizing Committee Office, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138825/5107534