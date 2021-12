Nikola Motors liefert erste Trucks und gehört damit zu den Top-Werten im Index. BYD und Daimler vertiefen Zusammenarbeit in China.Nikola Motors (US6541101050) ist ein Hersteller von Trucks mit alternativen Antriebstechnologien. Das in Kalifornien stationierte Unternehmen kommt zurzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,5 Milliarden US-Dollar. In diesem Jahr hatten die Aktionäre von Nikola bislang wenig Freude, so sank der Börsenkurs YTD um 27,33 %.Relativ schnell nach dem IPO ist das Unternehmen Ende März 2020 in den Fokus der berüchtigten Reddit-Gruppe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...