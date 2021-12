Welche Richtung wird die Memekryptowährung Dogecoin in der Zukunft einschlagen? Die Dogecoin Foundation hat nun Details über eine Roadmap veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die erste Roadmap in der achtjährigen Geschichte von DOGE. Als Antwort auf die Flut von neuen Kryptowährungen war als Parodie des Bitcoins im Jahr 2013 der Dogecoin (DOGE) entstanden. Dabei ist Dogecoin selbst eine Abspaltung von Litecoin (LTC) und sollte den Markt trotz einer geringen Transaktionsdauer und geringen Gebühren nicht revolutionieren. Was über die Jahre fehlte, war ein Plan. Dennoch erfreut sich Dogecoin auch acht Jahre nach Start weiterhin...

