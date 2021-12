Dividende oder passives Einkommen? Manchmal liest man, dass es Investoren egal sein kann, was der Aktienkurs dann macht. In der Theorie ist das auch nicht so verkehrt. Wer als Investor schließlich für Mittelrückflüsse investiert, den tangieren Kursrückgänge oder die Entwicklung des Gesamtvermögens nicht so stark. Trotzdem ist bei der Dividende und einem passiven Einkommen der Aktienkurs nicht egal. Es kann sogar gefährlich sein. Blicken wir auf verschiedene Möglichkeiten, die das unterstreichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...