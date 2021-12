Nach der am Montag erfolgten Zulassung des Novavax-Impfstoffs in der EU ist in Deutschland mit ersten Lieferungen im Januar zu rechnen. Studien zeigen gute Schutzwerte gegen Omikron. Im Rahmen einer Pressekonferenz hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bestätigt, dass der Protein-Impfstoff von Novavax, der in der EU unter dem Namen Nuvaxovid vertrieben wird, ab Januar in den Arztpraxen zur Verfügung stehen soll. Sobald das Werk liefern könne, würden erste Dosen bereitgestellt, versprach der Minister. Mehr zu Novavax auf t3n: Novavax und andere Protein-Impfstoffe: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...