Sie stehen nicht immer im Fokus, überzeugen aber trotzdem mit starken Zahlen und steigenden Kursen: Lloyd Fonds, GFT Technologies, Nynomic und PVA TePla. Im Real-Depot steht für das Quartett im laufenden Jahr ein Plus zwischen 107 und 160 Prozent zu Buche. Besonders interessant: Das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft. Und: Die Watchlist mit den nächsten potenziellen Highflyern für das Jahr 2022 ist bereits gut gefüllt! Sichern Sie sich also schon an Weihnachten die Chance, um auch im neuen Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...