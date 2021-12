Chengdu, China (ots/PRNewswire) -Am 24. Dezember wurde die Sonderausstellung der antiken Shu-Zivilisation in Sichuan mit dem Thema "Welt der Götter und Menschen" offiziell eröffnet, die in der Ausstellungshalle für interaktive digitale Kulturdenkmäler präsentiert wurde.Die Ausstellung integriert mehrere neue Technologien, wie z. B. die Technologie zur Modellierung virtueller 3D-Räume, die Technologie zum immersiven Roaming von KI-Charakteren, die Technologie zur Konstruktion offener virtueller 3D-Engines und die Technologie zum Rendering von Licht und Schatten in Echtzeit, die eine vollständig immersive, interaktive Ausstellungshalle für digitale Kulturgüter mit "Meta-Universum"-Attributen schafft und die Kulturgüter des Sichuan-Museums, des Sanxingdui-Museums und des Jinsha Site Museums zeigt. Durch die Verbindung der alten Shu-Kulturrelikte zeigt es dem Publikum das Geheimnis, die Magie und die Einzigartigkeit der alten Shu-Zivilisation.Das Publikum kann durch den futuristischen, illusorischen Raum streifen und die geheimnisvolle alte Shu-Zivilisation spüren, indem es virtuelle Figuren beeinflusst. Laut dem Verantwortlichen der Sichuan Culture Communication Co. Ltd. können das einzigartige Design der Ausstellung und das äußerst visuell beeindruckende Ausstellungsformat sowie die vertraute zweisprachige Präsentation in Chinesisch und Englisch die barrierefreie Besichtigung durch ausländische Internetnutzer erleichtern, was intuitiver ist und ein tieferes Verständnis der alten Shu-Zivilisation vermittelt.Klicken Sie auf den Link, um die Ausstellung anzuzeigen: https://ancientsichuan.cn/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1716163/Screenshot_Online_Exhibition.jpgPressekontakt:Langtao Liu,+86-18244295298Original-Content von: CRI Online, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114775/5107726