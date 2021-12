Jahrelang hat sich der Start des Weltraumteleskops James Webb verzögert. Nun ist es tatsächlich ins All gestartet - was man durchaus als kleines Weihnachtswunder bezeichnen darf. Das Weltraumteleskop James Webb ist an Bord einer Ariane-5-Trägerrakete am Samstag um 13.20 MEZ vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana aus ins All gestartet. Der Start markiert den Beginn einer der am meisten erwarteten Nasa-Missionen seit Jahrzehnten. Denn bei James Webb handelt es sich um das größte und leistungsfähigste Weltraumteleskop aller Zeiten. Mehr zum Thema ...

