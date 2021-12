Zu den Weihnachtsfeiertagen dürfte der eine oder andere mal nicht an Aktien denken und für viele Titel geht es mit ausbleibenden Nachrichten eher besinnlich zu. Allerdings gibt es dann doch das eine oder andere Thema, welches Anleger auch an diesem Wochenende beschäftigt. Ein großes Thema ist natürlich weiterhin die Corona-Pandemie.Jene nahm im Herbst derart an Fahrt auf, dass Jens Spahn im November, damals noch Bundesgesundheitsministet, die Auslieferungen des begehrten Impfstoffs von BioNTech (US09075V1026) an Hausarztpraxen rationalisierte. Das allein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...