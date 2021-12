Das Jahr 2022 ist ein hervorragender Zeitraum für Dividendenwachstum. Wobei wir sagen müssen: Eigentlich ist das keine kurzlebige Bestandsaufnahme. Nein, sondern ein Ansatz, der eher auf Jahre und Jahrzehnte hin relevant ist und herausragende Renditen generieren kann. Trotzdem ist das Jahr 2022 in meinen Augen ein besonderer Zeitraum, der für einen Fokus auf Dividendenwachstum spricht. Riskieren wir heute einen Blick, was ausschüttende Wachstumsaktien so interessant macht. Beziehungsweise: Welches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...