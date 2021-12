Tesla hat es sich auch dieses Jahr nicht nehmen lassen, seinen Kunden an Weihnachten in Form eines speziellen Updates ein Geschenk zu bereiten. Letztes Jahr an Weihnachten hat Tesla seinen Autos die Fähigkeit verliehen, wie Ziegen zu furzen und zu blöken. Dieses Jahr ging der US-Konzern weg vom Tierischen - und hin zu einer Lichtershow. Mehr zum Thema Tesla: Zocken während der Fahrt nicht mehr möglich Reparaturschock: Tesla-Fahrer sprengt Model S wegen zu hoher Kosten in die Luft Ex-Mitarbeiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...