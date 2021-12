Berlin (ots) -



In der Bundestagsfraktion der Linken will eine sehr große Gruppe "in Richtung einer allgemeinen Impfpflicht diskutieren". Das sagte die Linke-Gesundheitspolitikerin Kathrin Vogler der Tageszeitung "nd.Der Tag" (Montagausgabe). "Wir halten das für einen wesentlichen Hebel zur Begrenzung der Pandemie und der damit verbundenen Grundrechtseinschränkungen für viele Menschen", so die Abgeordnete mit Blick auf die für Anfang Januar angekündigte Bundestagsdebatte zum Thema Impfpflicht. Eine solche Pflicht sei jedoch an viele Voraussetzungen gebunden. "Wenn der Staat die Bürger verpflichtet, wäre die Grundvoraussetzung, dass er zunächst die Bedingungen dafür schafft, dass sie dieser Pflicht auch nachkommen können", sagte Vogler. Die Politikerin schränkte ein, dass man noch nicht wisse, was jetzt mit der Omikron-Variante des Coronavirus auf die Gesellschaft zukomme.



Pressekontakt:



nd.DerTag / nd.DieWoche

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/5108063

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de