Mit über 21 Milliarden US-Dollar an gebundenen Werten hat die Defi-Blockchain Terra die Binance Smart Chain überholt und damit Rang 2 nach Ethereum erreicht. Dabei reichen Terra weit weniger Projekte. Das "Total Volume Locked" (TVL) bezeichnet die Summe an Finanzmitteln, die in einer Defi-Blockchain (oder einem Projekt, je nach Betrachtungsweise) gebunden sind. Die Terra-Blockchain kommt dabei jetzt laut Defi Llama auf über 21 Milliarden Dollar in nur 13 Projekten. Damit hält sie jetzt die zweithöchste TVL aller Defi-Netzwerke. Das berichtet Coinbase. Mehr zum Thema Fünf ...

