Der DAX dürfte mit moderaten Verlusten in die Nachweihnachtswoche gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,19 Prozent tiefer auf 15.727 Punkte.Damit deutet sich für die ruhige Zeit zwischen den Jahren zunächst eine kleine Atempause an, nachdem der DAX vor Weihnachten eine Erholungsrally hingelegt hatte. Dabei hatte der Index mit der 21-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie wichtige kurz- und längerfristige Trendindikatoren zurückerobert.Rückenwind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...