Nach den Feiertagen gönnen sich die Investoren in der verkürzten Handelswoche zum Jahresende gern eine Auszeit. Dabei stehen die Chancen für die letzten Kursgewinne in diesem Jahr gar nicht schlecht. Denn der deutsche Leitindex DAX +1,04% zeigte sich in den vergangenen Tagen in erstaunlich robuster Verfassung: Nach herben Verlusten zum Auftakt der vorweihnachtlichen Woche machte der Index die Einbußen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...