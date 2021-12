Die Wiener Börse hat am Montag einen wenig veränderten Start in den Handel signalisiert. Zwischen Weihnachten und Neujahr dürften sich die Handelsumsätze in Grenzen halten. Viele Investoren würden bereits vor Weihnachten ihre Handelsbücher geschlossen haben, hieß es. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte eine halbe Stunde vor Eröffnung um 0,3 Prozent tiefer.Etwas Rückenwind erhalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...