Die Aktie von BioNTech kann nach der Konsolidierung zuletzt am Montagmorgen wieder leicht zulegen. Das Papier gewinnt auf der Handelsplattform Tradegate gut ein Prozent auf 228,10 Euro. Im Kampf gegen Corona steht insbesondere in Deutschland weiter das Impfen im Fokus.Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erklärte zuletzt: "Wenn wir es schaffen, in der ganzen Gesellschaft einen hohen Impfschutz zu erreichen, werden wir perspektivisch mit der Pandemie klarkommen. Wir brauchen eine Impfquote ...

