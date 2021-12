Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag ein wenig tiefer gesehen. Die Vorgaben aus den USA sind zwar positiv. Aber in Asien haben die Kurse dagegen nachgegeben. Die Marktteilnehmer würden sich wohl erst nach und nach an den Markt herantasten müssen, sagt ein Händler. Anleger und Händler seien in der Altjahreswoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...