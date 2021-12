Unterföhring (ots) -Am zweiten Weihnachtsfeiertag verzaubert "The Masked Singer - Die rätselhafte Weihnachtsshow" die Zuschauer:innen auf ProSieben und holt starke 12,7 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). Mit 9,0 Prozent Tagesmarktanteil dominiert ProSieben klar den Sonntag in dieser Zielgruppe.DIE GANS, DAS RENTIER und DAS GESCHENK eröffnen mit "All I Want For Christmas" die glanzvolle Show und sorgen bei Ruth Moschner, Andrea Sawatzki und Rea Garvey im Rateteam für große Verwirrung. Welche Stars stecken unter den Masken? Das Rätsel lüftet Moderator Matthias Opdenhövel nach der Abstimmung des Studio-Publikums. DAS RENTIER nimmt zuerst die Maske ab - aus ihr schlüpft Moderator Steven Gätjen. Sänger Mickie Krause rockt als DAS GESCHENK über die Bühne und Sängerin Yvonne Catterfeld berührt als DIE GANS die Herzen des Publikums.Show verpasst?Kein Problem! "The Masked Singer - Die rätselhafte Weihnachtsshow" ist online auf Joyn abrufbar. Alle Highlights aus der Show finden die Fans auf http://themaskedsinger.deInterviews mit Yvonne Catterfeld, Mickie Krause und Steven Gätjen sowie Bilder zum Download auf der "The Masked Singer"-PresseseiteBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 27.12.2021 (vorläufig gewichtet)ProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHPressekontakt:Pressekontakt:Frank Wolkenhauer, Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, - 1169email: frank.wolkenhauer@seven.onepetra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5108213