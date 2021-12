Apples Multi-Milliarden-Geschäft mit den In-App-Käufen stößt bei Behörden weltweit auf Argwohn. Nun will die Wettbewerbsaufsicht in den Niederlanden den Konzern zwingen, Anbietern bestimmter Apps auch andere Zahlungsmethoden zu erlauben. Sollten sich die Amerikaner weigern, drohen Millionen-Strafen.Die Authority for Consumers and Markets (ACM) sieht Betreiber von Dating-Apps im App Store "unangemessenen Bedingungen" ausgesetzt. Die Aufseher stören sich daran, dass der Konzern In-App-Käufe nur über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...