Am 24.12.2021 hat die mic AG (ISIN: DE000A254W52) den Kaufvertrag an der faytech AG unterschrieben: Somit sind sämtiche Aktien der 40 Einzelpersonen und Unternehmen um den Gründer und Vorstand der faytech AG, Herrn Arne Weber, der faytech AG an die mic AG gegangen. Die faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touch-Lösungen und -Technologie im industriellen Umfeld und für den Point-of-Sale (POS). Entwicklung und Vertrieb der faytech-Produkte finden in Deutschland, China und den USA statt. Die Produktion befindet sich ganz überwiegend an zwei Standorten in China. mic AG Aktie reagiert ...

