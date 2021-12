Die Nebenwerteprofis von Scherzer & Co. haben schon vor einer ganzen Weile darauf gesetzt, dass das über viele Jahre insolvente frühere Neuer Markt-Unternehmen Mühl Product & Service erfolgreich revitalisiert wird. Und tatsächlich sieht es nun so aus, als wenn der Baustoffhändler nach Abschluss der jetzigen Kapitalerhöhung wieder ein ganz normales Unternehmen wird. Bestückt mit ausreichend ... The post Mühl Product & Service: Vor dem Comeback appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...